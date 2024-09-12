الداخلية: أكثر من 3 ملايين زائر أحيوا ذكرى استشهاد العسكري في سامراء

أعلن وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، عن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع) في مدينة سامراء دون "أي خرق أمني".

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية العميد مقداد ميري، في بيان ان "عدد الزائرين في المناسبة بلغ قرابة الثلاثة ونصف مليون زائر من داخل وخارج العراق".

وكانت مدينة سامراء شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية توافداً للزائرين لاحياء ذكرى شهاد الإمام العسكري (ع).