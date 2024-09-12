العراق يسترد من إيران شخصين محكومين بالإعدام

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، استرداد شخصين محكومين بالإعدام عن جريمة إرهابية، من الجمهورية الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "بجهود حثيثة واستثنائية من قبل مديرية الشرطة العربية والدولية / الانتربول ومن خلال التنسيق المباشر مع انتربول طهران في الجمهورية الاسلامية الايرانية، تمكنت مفارز مديرية الشرطة العربية والدولية من استرداد متهمين عراقيين هاربين".

وأضافت الوزارة، أن "المتهمين كانا مطلوبين الى القضاء العراقي عن جريمة ( الخطف ) بدوافع ارهابية ومحكومان غيابيا بالإعدام وتم تسليمهما الى جهة الطلب لينالا جزاءهما العادل".