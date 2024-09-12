بعد إنجازها التاريخي.. رئيس مجلس القضاء يكرم اللاعبة نجلة عماد

كرم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، اللاعبة نجلة عماد بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية في منافسات تنس الطاولة ضمن دورة الالعاب البارالمبية المقامة في باريس للعام الحالي.

المجلس ذكر في بيان ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أستقبل اليوم الخميس اللاعبة نجلة عماد بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية في منافسات تنس الطاولة ضمن دورة الالعاب البارالمبية المقامة في باريس للعام الحالي.

وبحسب البيان، كرم رئيس المجلس، اللاعبة نجلة عماد تثمينا لفوزها ورفع اسم العراق في المحافل الدولية.