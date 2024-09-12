حنون يشكر القضاء لمباشرته التحقـيق في المقاطع الصوتية المنسوبة له

قررت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، إرجاء المُؤتمر الصحفيّ الذي نوَّهت يوم أمس أنَّها ستعقده في مقرّها، فيما اشارت الى أن رئيسها القاضي حيدر حنون يشكر القضاء العراقي لفتح تحقيق بالمقاطع الصوتية المنسوبة له.

وذكرت الهيئة في بيان إنها "تؤكد احترامها للسلطة القضائيَّة وإجراءاتها وما يصدر عنها من قراراتٍ وأحكامٍ"، مُنوّهةً بأنَّ "عملها ومُخرجاته الكبيرة التي تمخَّضت عنه قراراتٌ وأحكامٌ قضائيَّـة رادعة بحقّ الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام، كلُّ ذلك كان تحت إشراف قضاة التحقيق".

وأضافت انه "من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصَّ عليه دستور جمهورية العراق لسنة 2005، يتوجَّه رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون بالشكر للقضاء العراقيِّ والادّعاء العام لمباشرته التحقـيق في المقاطـع الصوتيَّـة (المزورة والمفبركة) المنسـوبـة زوراً له، واحترامه كل ما يصدر عنه من نتائج وقراراتٍ".

وأعلنت الهيئة في بيانها، "إرجاء المُؤتمر الصحفيّ الذي نوَّهت يوم أمس أنَّها ستعقده في مقرّها؛ وذلك احتراماً للإجراءات القضائيَّة، ولضمان عدم التأثير عليها استجلاءً للحقيقة"، مشددة على أنها "تتطلَّعُ دوماً لتحقيق العدالة ومُحاسبة كلّ من تُسوّلُ له نفسه العبث بمُقدّرات الدولة وأمن المُواطنين، والتجاوز على مُؤسَّساتها ومُحاولة الحط من شأن رجالاتها؛ محاولةً منهم لابتزازها والتأثير في أعمالها التي نصَّت عليها القوانين النافذة، والذي لن يزيدها إلا إقداماً وتصدياً للفاسدين واسترداد أموال الشعب منهم".