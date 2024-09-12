الاعدام بحق تجار مخدرات ضبطت بحوزتهم "112" كيلو غرام من الممنوعات

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالإعدام بحق اربعة من تجار المخدرات لقيامهم باستيراد المواد المخدرة من احدى دول الجوار لغرض الاتجار بها في العراق.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "ثلاثة من المدانين ضبطت بحوزتهم خمسة وستين كيلو غرام من الحبوب المخدرة نوع (صفر واحد)، فيما ضبطت بحوزة المدان الرابع سبعة واربعين كيلو غرام من المواد المخدرة موزعة على 267 كيسا، لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وبين المجلس أن "الاحكام صدرت بحقهم وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".