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حُكم دولي ضد البنك المركزي يلزم العراق بدفع 11 مليون دولار


أصدرت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس، حكماً ضد البنك المركزي العراقي، وألزمت العراق بدفع 11 مليون دولار، لصالح إحدى الشركات الأجنبية.

وبحسب وسائل إعلام، فان "محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس، منحت الحكم لصالح شركة Cardno ME (CME) ومقرها أبو ظبي في 26 فبراير 2023، والذي يلزم البنك المركزي العراقي بدفع حوالي 11 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد لصالح CME، وذلك فيما يتعلق بنزاع حول بناء مقره الجديد في بغداد".

وأشارت إلى أن "البنك المركزي العراقي استأنف القضية أمام المحاكم الفرنسية، لكن طلبت CME تنفيذ الحكم في المحكمة الهولندية بموجب اتفاقية نيويورك (وهي معاهدة دولية تسهل الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية)".

ووجدت محكمة استئناف أمستردام، في قرار تم الإعلان عنه يوم الاثنين (9 سبتمبر 2024)، أنه "لا يوجد احتيال في الاتفاقية، ومنحت تنفيذ الحكم في هولندا".

وذكرت إعلام أجنبي، أنه "فيما يتعلق بهذا النزاع، تم احتجاز المهندس الأسترالي روبرت بيثر وزميله المصري خالد رضوان من قبل السلطات العراقية في أبريل 2021. وقد حُكم عليهما بالسجن خمس سنوات وغرامة مشتركة قدرها 12 مليون دولار بتهمة الاحتيال. وتدعي أسرهم أنهم تم خداعهم للسفر إلى العراق لمحاولة حل النزاع".

وقد وجدت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة، أن بيثر ورضوان تم "احتجازهما بشكل تعسفي على أسس تمييزية"، وأحالت القضية إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب.

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