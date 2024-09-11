الرئيس الايراني : اخترت العراق لاولى زياراتي الخارجية لان لدينا حدودا مشتركة وعلاقات عميقة

اعلن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان ان سبب اختيار العراق لاولى زياراته الخارجية ، هو وجود الحدود المشتركة والعلاقات الثنائية العميقة بين البلدين.
وقال بزشكيان في لقاء متلفز :" ان امن الزائرين خلال الزيارة الاربعينية مسؤولية مشتركة بين العراق وايران ".
واضاف :" يجب ان نختار طريقا اسلاميا ، وان يكون المسلمون متمكنين سياسيا واقتصاديا وثقافيا ".
وعن العدوان الاسرائيلي والاوضاع في غزة ، اكد الرئيس الايراني :" ان مايحدث في غزة كارثة انسانية ، تكشف الوجه القبيح للمتشدقين بالحرية وحقوق الانسان ، والصامتين في الوقت ذاته عن الجرائم الاسرائيلية .
ودعا الى الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي ومنح الفلسطينيين كافة حقوقهم المشروعة .
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