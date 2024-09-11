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اندلاع حريق في احد الفنادق وسط كربلاء المقدسة


افاد مراسل وكالة انباء براثا باندلاع حريق في احد الفنادق الكائنة في المدينة القديمة بمحافظة كربلاء المقدسة 

واوضح مراسلنا ان الحريق اندلع في احدى غرف فندق بعمارة التامين في منطقة باب بغداد 

مشيرا الى ان سيارات الاطفاء هرعت الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق فيما قامت سيارات الاسعاف بنقل عدد من المصابين غالبيتهم تعرضوا لحالات اختناق الى المستشفيات القريبة 

واكد المراسل ان سيارات الاطفاء لازالت تحاول اطفاء الحريق الذي اندلع ومنعه من الانتقال الى المباني القريبة منه 

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اندلاع حريق في احد الفنادق وسط كربلاء المقدسة
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