امن الحشد يطيح بأخطر قيادات داعش الارهابي في نينوى

تمكنت قوة من مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في المديرية العامة للأمن والأنضباط في هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، من الاطاحة بواحد من اخطر قادة فلول “داعش” الارهابي في محافظة نينوى.

وذكر اعلام الحشد في بيان ان "الإطاحة بالارهابي جاءت خلال عملية امنية نوعية وبعد متابعة دقيقة من مديرية التحقيقات والامن الوقائي وبعد اخذ الموافقات القضائية من قبل القاضي المختص، حيث تم القاء القبض على احد اخطر قادة فلول “داعش” الارهابي يحمل رقماً إحصائياً وينتمي الى ما يسمى “ولاية نينوى”".

وأضاف ان "الإرهابي شغل منصب (شرعي قاطع الوليد) وشارك بالكثير من العمليات الارهابية ضد قطعات الجيش العراقي والقوات الامنية في محافظة نينوى، وقد تم اتخاذ الاجراءات الأصولية والقانونية اللازمة بحق الارهابي المذكور لينال الجزاء العادل نظرا لما ارتكبه من جرائم".

وبين ان "هذه العملية النوعية تأتي ضمن سلسلة عمليات نوعية مهمة تقوم قوات الحشد الشعبي من اجل ملاحقة فلول داعش الارهابي ودك أوكارهم والإطاحة بعناصرهم الاجرامية حتى لا يبقى موطىء قدم لهم في اي شبر من ارض الوطن".