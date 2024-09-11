وزير الداخلية يؤكد اهمية العمل بروح الفريق الواحد وصنع رسالة إعلامية هادفة

اكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري ،اليوم الاربعاء،أهمية العمل بروح الفريق الواحد وصنع رسالة إعلامية هادفة .

وذكر بيان لوزارة الداخلية ،ان الشمري عقد اجتماعاً في مقر الوزارة، بحضور مدير دائرة العلاقات والإعلام الناطق الرسمي باسم الوزارة وعدد من مدراء الأقسام والشعب في قيادات ومديريات الوزارة".

واستمع الوزير ،إلى شرح موجز من مدير دائرة العلاقات والإعلام عن أهم الواجبات والمهام التي يقوم بها جميع العاملين في إعلام وزارة الداخلية والرؤية المستقبلية للعمل الإعلامي ومتطلبات إنجاحه".

ووجه وزير الداخلية وفق البيان ،بجملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل الإعلامي وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطط الإعلامية، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وصنع رسالة إعلامية هادفة قادرة على التأثير بالرأي العام ومواكبة الأحداث والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لأي طارئ قد يواجه عملهم، مبيناً أهمية التواصل مع جميع شرائح المجتمع والمنتسبين ومعرفة احتياجاتهم وطلباتهم.

وشهد الاجتماع مجموعة من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين التي تخص الجوانب الإعلامية وصناعة المحتويات الهادفة وعرض المعوقات ومعرفة مواطن القوة والضعف للوصول إلى الأهداف المرسومة التي تحقق سياسة الوزارة الإعلامية".