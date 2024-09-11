وزارة الثقافة تقاضي شركة أهلية هدمت جزءاً من سور الموصل

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأربعاء، (11 أيلول 2024)، عن مقاضاتها شركة أهلية هدمت جزءاً من سور أثري في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقالت الثقافة في بيان"بعد الاعتداء السافر الحاصل على مقطع سور الموصل الآثاري الواقع بالقرب من قره سراي، تفقّدَ وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكّاك البدراني، السور الواقع في المدينة القديمة من الموصل، ومعاينة الأضرار الحاصلة نتيجة الأعمال الجائرة لمد شبكة مجاري في ذات المنطقة الآثارية، يرافقه رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث علي عبيد شلغم، والكادر الآثاري والقانوني في الهيئة".

وجَّه البدراني ، وفقاً للبيان "القسم القانوني في الوزارة برفع دعوى قضائية ضد الشركة المنفذة للمشروع ومشاريع أخرى في أيمن المدينة، التي لم تراعِ آثارية المنطقة وأهميتها التأريخية،" مؤكداً، أن "حماية الآثار والتراث تقع على عاتق كل عراقي يشعر بالمسؤولية تجاه إِرثه الحضاري والتأريخي، وليس مهمة الجهات الأمنية فقط، كما أبدى الوزير ثقته الكبيرة بالقضاء العراقي الذي سيكون فيصلاً في هذه القضية المهمة".

يُذكر أن إحدى الشركات الأهلية قامت في وقت سابق بإحداث أضرارٍ في أحد مقاطع سور الموصل الآثاري قرب قصر قره سراي ضمن الواجهة النهرية لمدينة الموصل، دون الحصول على أي أذن من مفتشية آثار وتراث نينوى أو حتى الرجوع إلى الجهة القطاعية والحصول على تصريح بعدم تعارض مع المنطقة الآثارية.