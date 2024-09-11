الداخلية والتصنيع الحربي يجريان تجربة لـ"طائرة مسيرة استطلاعية عراقية"

أعلنت وزارة الداخلية بالاشتراك مع هيئة التصنيع الحربي، اليوم الأربعاء (11 أيلول 2024)، اجراء تجربة لـ"طائرة مسيرة استطلاعية" صنعت في العراق استعدادا لتجهيز قيادة قوات الحدود بها.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان إنه "لدعم قيادة قوات الحدود بالتقنيات الحديثة، أجريت تجربة اختبار طائرة مسيرة استطلاعية بحضور قائد قوات الحدود ورئيس هيئة التصنيع الحربي وعدد من المختصين في وزارة الداخلية والهيئة".

وأضاف، إنه "تم اختبار مداها وقدراتها للرصد والمراقبة والاستطلاع لتجهيز قيادة قوات الحدود بها لرفع قدراتها القتالية وجاهزيتها في حماية الحدود العراقية".