عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي : الاطار التنسيقي منقسم بين العيساوي والمشهداني

اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الأربعاء، انقسام الاطار التنسيقي بين دعم سالم العيساوي ومحمود المشهداني لرئاسة البرلمان.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان "هناك نواب في الاطار التنسيقي يدعمون سالم العيساوي للمنصب وهناك اخرين يدعمون محمود المشهداني".

وأشار الى، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من ضمن الاطار وهو يدعم احد الطرفين. دون ان يفصح عن الشخصية التي يدعمها السوداني.

وأضاف، ان "الجميع ينتظرون التوافق داخل البيت السني على شخصية لتسهيل عملية تمرير احدهما وانهاء ملف رئاسة مجلس النواب".