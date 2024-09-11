النائب علي البنداوي يطالب الخارجية بترك الادانة والاستنكار: احرصوا على سيادة العراق

طالب عضو لجنة الامن والدفاع علي البنداوي، اليوم الاربعاء، وزارة الخارجية بتخطي عتبة الإدانة والاستهجان والاستنكار تجاه ما تقوم به تركيا داخل العراق.

وقال البنداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان "تركيا دولة غازية ومتغطرسة وتتوغل بشكل مروع بالعراق وتنتهك القوانين الدولية ولا يوجد قرار من قبل الحكومة الاتحادية يسمح بتوغل قوات الاحتلال التركي داخل العراق".

وأضاف ان "العراق يحتاج الى اتفاقيات امنية مع جميع الدول المجاورة ومن ضمنها تركيا بشرط ان تنظم هذه الاتفاقية العلاقة بين البلدين فضلا عن عدم التدخل بالشأن العراقي" مشددا على ضرورة "ادراج فقرة اخراج كافة القوات التركيا من البلد من ضمن الاتفاقية".

واكمل: "على وزارة الخارجية تخطي عتبة الإدانة والاستهجان والاستنكار تجاه ما تقوم به تركيا في الاقليم وان تكون حريصة على سيادة العراق".

يذكر ان القوات التركية تنفذ عملية اجتياح واسعة في مناطق عدة من اقليم كردستان منذ حزيران الماضي ولاتزال مستمرة حتى الان.