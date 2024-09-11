النائب محمد الزيادي يصف زيارة بزشكيان بخطوة مهمة للعراق

وصف النائب محمد الزيادي، اليوم الاربعاء، زيارة الرئيس الايراني الى العراق بأنهاء خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي والامني والاقتصادي بين البلدين.

وقال الزيادي في تصريح صحفي ان "زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان مهمة جدا للعراق كونها تأتي لمتابعة العمل للاتفاقيات المبرمة سابقا والتي تمثل انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين والتوقيع على العديد من مذكرات التفاهم وبمجالات متعددة".

واضاف ان "الزيارة تناقش القضايا الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي والتحدث عن أهمية الاستقرار بالمنطقة فضلا عن تعزيز وتطوير العلاقات السیاسیة والثقافیة والاقتصادية والأمنية".

وبين ان "هذه الزيارة ستشمل عدة زيارات لمحافظات مختلفة ابتداء من البصرة ومن ثم نحو الاقليم للتوقيع ايضا على مذكرة تفاهم امنية" موضحا ان "بزشكيان حريص على تطوير العلاقة بين الشعبين".

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد في أول زيارة خارجية له حيث كان باستقباله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني