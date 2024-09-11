مهنئا بمنجزها الذهبي العالمي .. وزير التعليم يسلم البطلة العراقية نجلة عماد أمرا وزاريا بقبولها في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي البطلة العراقية نجلة عماد التي حققت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية في باريس.

وهنأ وزير التعليم خلال اللقاء، بحسب بيان للوزارة، صاحبة الوسام الذهبي التاريخي نجلة عماد وسلمها الأمر الوزاري بقبولها في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة ديالى ضمن قناة القبول المباشر لفئة الأبطال تكريما لفوزها بالميدالية الذهبية في منافسات تنس الطاولة ضمن الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

وأعربت نجلة عماد عن تقديرها العالي للاهتمام الذي جسده وزير التعليم العالي بتحقيق حلمها في قبولها بتخصص التربية البدنية وعلوم الرياضة واستكمال مشوارها العلمي وتوفير فرصة التميز في الدراسة الجامعية على غرار منجزها الرياضي العالمي