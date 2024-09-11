التعليم توافق على معالجة حالات الطلبة في الامتحانات التقويمية

وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، على معالجة حالات الطلبة في الامتحانات التقويمية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تأكيدا على سياق المعالجات الممكنة التي تعضد مسار الامتحانات التقويمية المعتمدة وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على معالجة حالات الطلبة في المراحل المنتهية بإضافة ٥ درجات لكل مادة تقويمية لغرض النجاح والتخرج بدلا من ٣ درجات إجمالية".

وأضافت الوزارة، أن "الوزير وافق أيضا على معالجة حالات الطلبة في المراحل غير المنتهية بإضافة ٥ درجات لكل مادة تقويمية بدلا من ٥ درجات إجمالية لتغير الحالة إلى النجاح".

وتجدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بإجراءات جودة الاختبارات وتطوير سياقاتها بما يحقق أهداف المؤسسات الجامعية ورسالتها العلمية، بحسب البيان