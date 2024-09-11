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الإطاحة بـ"مشعوذين" في بغداد


أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، (11 أيلول 2024)، عن الإطاحة بمشعوذين وضبط نساء مخالفات لشروط وضوابط الإقامة في جانب الرصافة ببغداد.

وقالت عمليات بغداد في بيان،ان "قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية، ومن خلال تسيير الدوريات واجراء ممارسات امنية، ألقت القبض على متهمين اثنين يمارسان اعمال (السحر والشعوذة) في منطقة الكرادة".

وأضافت "كما تم ضبط ثلاث نساء أجنبيات مخالفات لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية وذلك ضمن منطقة (البتاويين) وسط العاصمة بغداد".  

وأشارت عمليات بغداد الى، "إحالة الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

 

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