طقس العراق.. انخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من يوم غد

توقع المنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الأربعاء (11 أيلول 2024)، انخفاض درجات الحرارة في البلاد بدءاً من يوم غد الخميس.

وقال السلامي في منشور على (الفيس بوك) إن "هناك انخفاضاً بدرجات الحرارة يبدأ تدريجيا يوم غد الخميس من المناطق الشمالية والغربية ثم يشمل الوسط والفرات الاوسط ثم الجنوب مع تراجع بنسب الرطوبة والطقس يتحول الى خريفي معتدل الحرارة نهارا وأكثر اعتدالا خلال الليل والفجر".

وأضاف "يعود سبب هذا الانخفاض الى تمركز منخفض جوي فوق تركيا يتعمق بطبقات الجو العليا والمتوسطة ويترافق مع هبوب رياح شمالية غربية".