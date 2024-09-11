انتحار إرهابي وإصابة ضابطين.. تفاصيل اشتباكات مسلحة في كركوك

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بإحباط مخطط أرهابي في محافظة كركوك.

وقال المصدر إن "قوة مشتركة نفذت واجباً في حي سيكانيان شمال كركوك على مجموعة ارهابية خطرة".

وأضاف أنه "اثناء تنفيذ الواجب حدثت اشتباكات مسلحة مع أهداف جداً خطيرة وهم عدد من الإرهابيين"، مشيرا إلى أن أحد المطلوبين انتحر خلال الاشتباكات فيما ألقت القوة القبض على آخر بينما فر ثالث الى جهة مجهولة".

ووفقا للمصدر، فإن ضابطين من القوات الامنية أُصيبا بجروح، لافتا الى أن "العملية مستمرة بحثا عن المطلوب الثالث".