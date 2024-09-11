ضمن لوحة سلمها بزشكيان للسوداني.. رسالة شكر من السيد الخامنئي الى اصحاب المواكب الحسينية في العراق

قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، لرئيس الوزراء محمد السوداني، لوحة تتضمن رسالة شكر من قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، تقديراً على الجهود المبذولة في استقبال الزائرين خلال زيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وذلك خلال لقائهما في القصر الحكومي ببغداد.

والتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان في القصر الحكومي ببغداد، في مستهل الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الإيراني إلى بغداد، حيث شهد اللقاء التباحث في جملة من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف الى تعزيز مستويات التعاون والشراكة بين البلدين.

وجدد السوداني، خلال اللقاء، ترحيبه بالرئيس بزشكيان، في أول زيارة خارجية له بعد تسنّمه مهام منصبه، مُستذكراً مواقف الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي تجاه العراق، ومؤكداً أهمية العمل الثنائي بين البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة، وبما يصب في مصلحة الاستقرار والتنمية.

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن شكره وتقديره للعراق وللحكومة العراقية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً رغبة الجمهورية الإسلامية في تعزيز العلاقات الثنائية، والمضي في برامج التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين.

كما قدّم بزشكيان الى السوداني لوحة تضمّنت رسالة من المرشد الأعلى الإيراني السيد علي الخامنئي، جدد فيها تقديره وشكره للعراق حكومة وشعباً على ما جرى بذله من جهود في استقبال الزائرين في زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، وما يمثله هذا الفعل من تجسيد للكرم الإسلامي وحُسن الضيافة العربية.

وشهد اللقاء تبادل الرئيسين الهدايا المعبرة عن عمق علاقات الصداقة بين البلدين الجارين.