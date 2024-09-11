اعتقال صاحب عيادة (بالمنزل) لتوليد النساء في محافظة الديوانية

قامت شرطة محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، باعتقال شخص يمتلك عيادة وهمية للنسائية والتوليد في أحد الدور السكنية، حيث ذكرت الشرطة في بيان لها، إن "قوة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الديوانية وبعد توفر المعلومات التي تفيد بوجود عيادة نسائية وتوليد وهمية داخل أحد الدور السكنية، تمكنت من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 60 سنة، يزاول المهنة، بدون موافقات رسمية".

وتابعتالشرطة، أن "القوة ضبطت أيضا أدوية ومستلزمات طبية داخل الدار"، مشيرة الى "نقل المعتقل الى أحد المراكز الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية".