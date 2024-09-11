عدة قرارات عاجلة من التربية بخصوص الدوام الثلاثي وموظفي الخدمة

صرّحت وزارة التربية، اليوم الأربعاء الحادي عشر من أيلول 2024، عن إتخاذ عدة إجراءات عاجلة لضمان التكامل المؤسسي داخل المنظومة التربوية، حيث ذكرت الوزارة في بيان لها، انها قررت إلزام المديريات العامة للتربية كافة بالتعاون مع فريق مدرستي أجمل وإتاحة الفرصة لإنجاز المهام المكلفين بها وإعادة النظر بتنظيم الدوام الثلاثي والثنائي داخل المؤسسات التربوية وتوزيع موظفي الخدمة على المدارس بتسوية عادلة وأحقية حسب حاجة المدرسة واعداد الطلبة عبر تشكيل لجان مختصة في المديريات.



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