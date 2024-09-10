قائد عمليات بغداد يكشف ما جرى من تفجير في منطقة السلاميات بالشعلة ببغداد

كشف قائد عمليات بغداد عن حادث التفجير الذي وقع في منطقة السلاميات في الشعلة شمالي العاصمة بغداد

واوضح الفريق الركن وليد التميمي ان الحادث الذي وقع في منطقة السلاميات في الشعلة كان جراء انفجار عبوة موضوعة داخل علبة(هدية) ارسلت مع خدمة التوصيل عبر عجلة تكتك لمواطن كان ينتظر استلامها قرب نقطة عسكرية،

مبينا ان " العبوة الموضوعة داخل علبة الهدية انفجرت اثناء استلامها من المواطن ، مما أسفر ذلك عن استشهاد صاحب التكتك وجندي وإصابة آخر ضمن النقطة العسكرية مع اصابة المواطن المستهدف".