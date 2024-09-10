الرئيس الايراني يزور العراق غدا الأربعاء

يزور الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، العراق غدا الأربعاء في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب في نهاية تموز الماضي.

وذكرت وكالة تنسيم:" ان الرئيس الإيراني سيعقد خلال الزيارة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين والتوقيع على وثائق تعاون ومذكرات أمنية".

وكان السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، أعلن في 28 من الشهر الماضي ان زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان الى بغداد ستجري بين 10 – 20 من أيلول الحالي.

ولفت إلى" ان وفدا رفيع المستوى سيرافق الرئيس بزشکیان تلبیة لدعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتابع آل صادق:" سيتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي كان من المقرر أن يوقعها رئيسا البلدين خلال زيارة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي"، مشيراً إلى" ان بعض المذكرات تحتاج إلى إحالة من قبل الوزراء المختصين في الحكومة وسيوقعها وزراء البلدين في وقت آخر بسبب بدء تشكيل الحكومة الايرانية الجديدة".