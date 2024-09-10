الناطق باسم الداخلية : الخطة الأمنية الخاصة بتأمين ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري عليه السلام تسير بانسيابية عالية

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري :" ان الخطة الأمنية الخاصة بتأمين ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام في سامراء المقدسة تسير بانسيابية عالية" .
وقال ميري في بيان :" ان الخطة تسير وسط استمرار تدفق الجموع الغفيرة من الزائرين من مختلف مناطق البلاد، فيما تواصل القطعات الامنية ،بجميع صنوفها الامنية والاستخبارية والمكلفة بهذا الواجب ، عملية الانتشار على طول الطرق التي يسلكها الزائرون الى المدينة المقدسة ".
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