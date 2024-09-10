وزير الخارجية يؤكد للمفوض العام للاونروا مواصلة العراق دعم الشعب الفلسطيني والوكالة

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء ، بفيليب لازاريني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / اونروا/ ، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

وتقدم لازاريني ،بحسب بيان للخارجية ،بالشكر والتقدير للوزير، ومن خلاله إلى حكومة العراق، على دعمها المعنوي والمادي المستمر لوكالة الأونروا، التي تمثل قطاع الخدمات العامة للشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن الوكالة تواجه تحدياً غير مسبوق نتيجة لتدمير أكثر من ثلثي المباني التابعة لها.

وأكد وزير الخارجية :" ان العراق يواصل دعم الشعب الفلسطيني ويؤيد دور وكالة الاونروا في تقديم المساعدة".

واتفق الجلنبان على اهمية اللقاء خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في الشهر الجاري، لتعزيز التنسيق والعمل المشترك بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.