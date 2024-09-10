الحشد الشعبي يؤمن طريق زوار الامامين العسكريين (ع)

امن الحشد الشعبي طريق زوار الامامين العسكريين (ع) ضمن قاطع المسؤولية.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان : " ان قوات اللواء 43 بالحشد الشعبي، انتشرت على الطريق الرابط بين قضاءي بلد وسامراء ضمن قاطع المسؤولية بمحافظة صلاح الدين ، لتأمين احياء ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري (ع)".

ويقوم اللواء بتأمين الحماية اللازمة للطرق التي يسلكها الزوار الى مرقد الامامين العسكريين (عليهما السلام) وتنظيم حركة السير.

واشارت الى :" ان الحشد الشعبي استنفر جهوده الامنية والخدمية لتأمين احياء ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري (ع)، حيث يفد ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه الى مدينة سامراء المقدسة"