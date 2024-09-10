نائب قائد العمليات المشتركة يؤكد لقائد عسكري بريطاني : داعش لم يعد يمثل خطرا كبيرا

التقى الفريق الاول الركن "قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، ‏كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية في الشرق الأوسط اللواء البحري "ادورد اهلجرين".

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة انه :" تم بحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة".

وأكد نائب قائد العمليات المشتركة :" ان قدرات القوات الأمنية العراقية أصبحت عالية المستوى من خلال التدريب والخبرة التي اكتسبتها في المعارك ضد عصابات داعش الإرهابية ، خاصة أن قطعاتنا الأمنية أصبحت صاحبة المبادرة في ملاحقة من تبقى من عصابات داعش التي لم تعد تمثل خطرا كبيرا كما كانت في السابق"، مشيرا إلى أن هناك تحديا بسيطا من خلال تواجد بعض العناصر الإرهابية المنهزمة وهي ملاحقة من قبل قواتنا الأمنية.

وفي محور آخر، ‏أكد المحمداوي ضرورة إجراء التمارين المشتركة في مختلف الصنوف من أجل تبادل الخبرات.

من جانبه، أشاد كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية في الشرق الأوسط بالتجربة العراقية، مؤكدا الرغبة في تطوير العلاقات بين البلدين في مجال التدريب وبناء القدرات، مشيداً في الوقت ذاته بعمق العلاقة الثنائية