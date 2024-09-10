سياسي كردي يصف اتفاقية بغداد وأنقرة بـ"المشؤومة": ستسمح لتركيا بالتوغل أكثر

وصف السياسي الكردي نجاة نجم الدين، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، الاتفاقية التركية المزمع توقيعها مع العراق بـ"المشؤومة"، فيما أشار إلى انها ستسمح لأنقرة بالتوغل أكثر في العراق.

وقال نجم الدين في حديث صحفي إن "هذه الاتفاقية سمحت لتركيا بالتجاوز على المدنيين، وجرى ذلك بالفعل مؤخرا في السليمانية ودوكان وجوارتا، هو خير دليل على هذا التجاوز".

وأضاف أن "تركيا تريد التوغل أكثر في الأراضي العراقية، وهذه الاتفاقية ستسمح لها بالتوغل والتجاوز، ولا يوجد رادع لها"، لافتا الى أن "ضحايا القصف الأخير للطائرات التركية جميعهم من المدنيين العزل".

واستهدفت طائرة مسيرة، يوم الخميس (5 أيلول 2024)، عجلة يقلها عناصر من حزب العمال الكردستاني في قضاء جوارتا بمحافظة السليمانية، في هجوم هو الثاني خلال ساعات قليلة.

وقال مصدر صحفي إن قصفا جديدا استهدف عجلة يقلها عناصر من حزب العمال الكردستاني في قضاء جوارتا بمحافظة السليمانية، مشيرا الى ان الحادث هو الثاني خلال ساعات قليلة.

وكان مصدر مطلع كشف في يوم الخميس الماضي، عن استهداف مسيرة تركية لسيارة في ناحية زلان التابعة لقضاء جوارتا بمحافظة السليمانية، مشيرا الى أن المعلومات الأولية تشير إلى ان مقتل ثلاثة أشخاص داخل السيارة المستهدفة.

وتشير التقارير والمعلومات الى ان التوغل التركي الحالي في مناطق اقليم كردستان، تم بالاتفاق والتنسيق مع بغداد واربيل، خصوصا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الى بغداد قبل أشهر.

وتشير معلومات الجيش التركي، الى ان عملية "المخلب القفل" يهدف للتوغل على عمق 40 كيلومتر في الاراضي العراقية "وتنقية" هذه المنطقة من مسلحي حزب العمال الكردستاني ووضعها كحزام آمن، في عملية تتسق مع اهداف بغداد في تأمين المنطقة بصفتها جزءا من طريق التنمية.