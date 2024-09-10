الداخلية تعلن قرب انطلاق تطبيق الحجز الإلكتروني الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، قرب انطلاق تطبيق الحجز الإلكتروني الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان إنه "لقرب انطلاق تطبيق الحجز الالكتروني الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية، ولكي تكون عملية الانتقال من آلية الحجز الالكتروني الحالي الى نظام التطبيق الجديد سلسة ومبسطة تم ايقاف الحجز لمدة سبعة أيام".

وأضاف أنه "تم اشعار المواطنين بذلك مع الإبقاء على حجوزات المواطنين المثبتة لدينا في اغلب دوائر الجنسية الى بداية الشهر العاشر"، مشيراً الى أن "التطبيق الجديد موجود حاليا بمديرية الاتصالات والمعلوماتية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لغرض انطلاقه قريبا".