وزير الخارجية يصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية

وصل وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، (10 أيلول 2024) إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان ان حسين وصل الى القاهرة "للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ162".

وأشار الى، ان "الاجتماعات تناقش عدداً من القضايا التي تهم الشأن العربي، وفي مقدمتها الحرب على غزة، وتكثيف الجهود لوقفها وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني".