اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن القبض على إرهابيين أحدهما اصدر شهادة وفاة باسمه في بغداد.

وقال الجهاز في بيان ، انه "من خلال الجهد الاستخباري والمتابعة الميدانية لملاحقة فلول عناصر تنظيم داعش الإرهابي، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد عملية نوعية أسفرت عن الإطاحة بأحد إرهابيي عصابات داعش المكنى (أبو أنس العراقي) والذي يعمل ضمن ما كان يسمى ولاية صلاح الدين والمطلوب وفق أحكام المادة (4 / إرهاب)".

وأضاف "إذ كان الإرهابي المذكور يتنقل بين محافظات صلاح الدين والأنبار وبغداد وقد أصيب بإحدى المعارك التي خاضها ضد القوات الأمنية في جزيرة سامراء لينتقل بعدها إلى قضاء الطارمية شمالي بغداد والعمل في مفارز مقاومة الدروع حيث كان متخصصاً في استخدام سلاح (SBG9) والتدريب عليه".

وبين انه "بعد انتهاء عمليات التحرير انتقل الإرهابي مرة أخرى إلى العاصمة بغداد ليقوم بتزوير مستمسكاته الرسمية وانتحال صفة شقيقه المقتول، كما قام بإصدار شهادة وفاة مزورة باسمه الحقيقي، لكن رجالنا كانوا له بالمرصاد وتمت الإطاحة به".

وفي سياق متصل، تمكنت مفارزنا وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي متخفياً في إحدى مزارع قضاء مخمور في محافظة نينوى منذ انتهاء عمليات التحرير.

وذكر الجهاز ان "الإرهابي الملقى القبض عليه المكنى (علاوي شط) كان يعمل في صفوف التنظيم بصفة إداري قاطع ذي النورين في ما يسمى ولاية شمالي بغداد، وقد اشترك بعدة عمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية والمواطنين، كما قام بالتعرض إلى مشروع ماء الكرخ في قضاء الطارمية بقنابر الهاون"، لافتا الى انه "من خلال سير التحقيق اعترف المتهم بقيامه أيضاً بمهام توزيع الكفالات الشهرية وتقديم الدعم اللوجستي للمفارز الإرهابية التي كانت تتواجد في بساتين الطارمية".

واكد انه "تم احالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون".