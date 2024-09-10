الدفاع والخارجية توجهان دعوة للمواطنين بشأن مقابر المفقودين

دعت وزارتا الدفاع والخارجية، اليوم الثلاثاء، المواطنين ممن تتوفر لديهم معلومات حول مواقع دفن مفقودين عراقيين أو كويتيين جراء حرب الخليج الثانية، للإدلاء بها من خلال أرقام وايميلات حددتها.

وزارة الدفاع ذكرت في بيان "تدعو وزارتا الدفاع والخارجية العراقية، الإخوة المواطنين في داخل العراق وخارجه من تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين والكويتيين داخل الأراضي العراقية أو الكويتية، جرّاء حرب الخليج الثانية 1991، للإدلاء بها من خلال الاتصال على الأرقام والبريد الإلكتروني أدناه، وسيتم تخصيص مكافأة مالية لمن يُدلي بمعلومات مُجدية.

مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع (07901945476)

البريد الإلكتروني لمديرية حقوق الإنسان (Hmr.dir@ucidn.iraq-mod.org)

وزارة الخارجية العراقية (07901935622)

(07901935623)

(07704425086)

السفارة الكويتية في بغداد عبر الرقم (07802604124)

القنصلية الكويتية في أربيل عبر الرقم (07511745555)

القنصلية الكويتية في البصرة عبر الرقم (07828000066)

الرقم المجاني لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد (800222222).