القبض على النائب السابق عبدلله الخربيط في بغداد بسبب "صك بدون رصيد".

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالقبض على النائب السابق عبدالله الخربيط وايداعه التوقيف في أحد المراكز التابعة للمنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وذكر المصدر انه تم القبض على النائب السابق عبدلله الخربيط وايداعه التوقيف في أحد المراكز التابعة للمنطقة الخضراء، وذلك بسبب وجود مذكرة قبض صادرة بحقه في الشهر ابريل/ نيسان من العام الماضي وفق المادة 459 "صك بدون رصيد".

نص المادة 459 من قانون العقوبات:

– يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية صكا (شيكا) وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعهد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا (شيكا) او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.