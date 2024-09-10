إعتقال شخصين حاولا الإعتداء على كادر مستشفى الكرخ

صرّحت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إعتقال شخصين بتهمة الإعتداء على الملاك الطبي في مستشفى الكرخ في العاصمة بغداد، حيث ذكرت الوزارة في بيانها، أن "مفارز فوج طوارئ الكرخ الثاني التابع إلى قيادة شرطة بغداد الكرخ تدخلت فور حصول اعتداء على الملاكات الطبية في مستشفى الكرخ، الذي يقع ضمن قاطع مسؤولية الفوج المذكور".

وأوضح البيان، أن مفارز الطوارئ "ألقت القبض على متهمين أقدما على التجاوز على الملاك الطبي في المستشفى، حيث تم تسييرهم إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".

وأضاف البيان، أن "قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي عدنان حسن حمد وجه باتخاذ الإجراءات القانونية كافة الرادعة لكل من يتجاوز أو يعتدي على الملاكات الطبية العاملة ضمن القاطع".