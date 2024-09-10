رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس الخدمة الاتحادي

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين (9 أيلول 2024)، في قصر بغداد، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي.

وذكر بيان لمجلس الخدمة الاتحادي إن" اللقاء استعرض عمل المجلس فيما يخص ملف التوظيف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث أكد التميمي على اهمية دور مجلس الخدمة في تنظيم عمليات التوظيف والتعيين".

وأشار التميمي وفقا للبيان إلى" الجوانب التنفيذية المتعلقة بتعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الاوائل الذين تم شمولهم بقانوني (59 و 76)، مؤكدا التزام المجلس بتعزيز الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد البشرية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة".

إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية على أهمية عمل مجلس الخدمة في تنظيم عملية التوظيف وبما يسهم في رفد مؤسسات الدولة بالكفاءات والطاقات الشبابية، مشيرا إلى ضرورة الارتقاء بشؤون الوظيفة العامة وبناء القدرات البشرية وبما يعزز الإبداع والتميز ويضمن بناء مؤسسات حكومية فاعلة.