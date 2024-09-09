وزير الداخلية يوجه بضرورة توسيع دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في العراق

وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري بضرورة توسيع دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في العراق، وتوفير البيئة المناسبة لإعادة تأهيلهم .

وذكر بيان لوزارة الداخلية ،ان الشمري رأس، اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة والأربعين للجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة ممثلين عن 15 وزارة وعدد من الدوائر غير المرتبطة بوزارة".

وناقش المجتمعون خلال الجلسة سبل تعزيز الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق وتقديم الدعم للضحايا".

ووجه الوزير وفق البيان،بضرورة توسيع دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في العراق، بما يضمن تقديم الدعم اللازم لهم وتوفير البيئة المناسبة لإعادة تأهيلهم ودمجهم مع المجتمع".

كما وجه وزير الداخلية بحسب البيان،بإنشاء دليل توعوي وتعليمي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لانه يمثل خطوة استراتيجية نحو الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، يهدف هذا الدليل إلى نشر الوعي بين الطلاب والشباب حول مخاطر هذه الجريمة وأساليب استدراج الضحايا، من خلال تضمين هذا الدليل في المناهج الدراسية، لبناء جيل واعٍ ومثقف قادر على التعرف على علامات الخطر واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

يذكر أن وزارة الداخلية مستمرة في بذل جميع الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف اللجنة وحماية حقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر".