صفقة فاسدة في ام قصر الجنوبي.. ذرة متعفنة تفرغ وتطحن بالمخازن

اوقفت لجنة الامر النيابي برئاسة النائب ياسر الحسيني وحضور النائب علاء الحيدري شحنة فاسدة حمولتها تقدر بـ20 الف طن في ميناء ام قصر الجنوبي على متن باخرة كونتيسا قادمة من استراليا.

وذكرت اللجنة في بيان ان "بعض الجهات قامت بإفراغ اكثر من 6 الاف طن من تلك الحمولة الفاسدة، وقامت بطحنها في المخازن رغم تعفن المادة وانبعاث الغازات والروائح الكريهة".

وأضافت "بعد التثبت من فساد الذرة المستوردة، تم دعوة الجهات المسؤولة بالتحرز على الشحنة وافراغ الحمولة وايقاف عملية طحنها او ارسالها الى معامل المنتجة لزيت الطعام وأعلاف الحيوانات أيضا"، متعهدة "بتقديم تقرير متكامل عن الشحنة والية استيرادها والجهات التي منحت الموافقة لافراغها والجهة المستفيدة".