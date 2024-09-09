الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بانتقام "مختلف" !

صرّح قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي الاثنين إن "الاحتلال الإسرائيلي سيذوق طعم الانتقام المرير على أفعاله الشريرة"، مشيرا إلى أن الرد عليه سيكون مختلفا هذه المرة.

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "متى وأين وكيف سيكون الرد الإيراني؟.. بالتأكيد سيتم القيام بذلك بشكل مختلف وسيتم حل هذا اللغز للجميع".

وشدد سلامي، على أن "الكيان الصهيوني الغاصب محاصر من قبل المسلمين في قطاع غزة المغتصب. كابوس الرد المؤكد من قبل إيران يقلقهم ليلا نهارا".

وبيّن سلامي "إن الإسرائيليين لا يستطيعون مواصلة حياتهم السياسية، ونرى بوادر نهاية حياتهم السياسية، ومسؤولو هذا الكيان قد فقدوا توازنهم العقلي ويعيشون الفوضى.. يتظاهرون ضد حكومتهم ليلا في العاصمة المحتلة. لقد امتدت الحرب إلى أرضهم ولا يوجد طريق للخلاص وهم يعيشون حالة الانتظار كل لحظة".

ولفت إلى أنه "لا ينبغي أن تعتقد إسرائيل الغاصبة وحلفاؤها بأنهم سيضربون ويهربون، بل يجب أن يعلموا أنهم سيتلقون الرد ولا يستطيعون الهروب.. سيأخذون العبر، ويستخلصون الدروس الكبيرة بأن يكفوا عن اللعب بذيل الأسد.. الشعب الإيراني صامد".

وتتزايد المخاوف من توسع الحرب إقليميا مع توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران، مع تعزيز واشنطن وجودها العسكري في المنطقة.