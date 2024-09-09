حريق ضخم يلتهم عمارة وسيارتين وسط كربلاء

صرّح مصدر محلي في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، بأن حريقا كبيرا اندلع في عمارة وسيارتين مدنيتين وسط المحافظة فيما تحاول فرق الدفاع المدني اخماده.

وذكر المصدر في حيث لـقناةالسومرية، إن "حريق كبيرا اندلع في عمار تحتوي على شقق سكنية ومحال تجارية في تقاطع المركز في حي المعلمين وسط المدينة"، مشيرا الى "احتراق سيارتين كانتا قريبتين من مكان الحادث".

وأوضح المصدر، ان فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتحاول اخماد الحريق وعدم وصوله الى المباني المجاورة له.