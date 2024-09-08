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السوداني يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى لبحث تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية


التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء البحث في الإجراءات الخاصة بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وتكامل العمل المشترك في مجال مكافحة الفساد، وكل ما من شأنه الإسهام في حفظ استقرار العراق أمنياً وسياسياً.

كما تم بحث التعاون في كل ما يمكّن الحكومة من استكمال برنامجها الخدمي والاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية.

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