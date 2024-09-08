شيخ عشيرة "مزيف" بالبصرة يمنع قوة أمنية من اعتقاله.. والأخيرة تودعه السجن

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (8 أيلول 2024)، بأن قوة أمنية داهمت بعض المنازل في ناحية الهوير شمال محافظة البصرة بحثا عن اسلحة ومطلوبين للقضاء، مبينا، أن القوة ضبطت عددا من الأسلحة وشخصا اجنبيا مخالفا لشروط للإقامة في منزل رجل يدّعي أنه "شيخ عشيرة".

وقال المصدر إن "قوة بقيادة قائد شرطة شمال البصرة اللواء علي مشاري قامت بتفتيش بعض المنازل في ناحية الهوير شمال المحافظة بحثا عن الاسلحة اضافة الى المطلوبين للقضاء، حيث ان القوة ضبطت عددا من الاسلحة وشخص اجنبيا مخالفا للاقامة في منزل رجل يدعي انه شيخ عشيرة، ليقوم الاخير باعتراض القوات الأمنية ومنعهم من اعتقاله وتفتيش بعض المنازل، إلا أن قواتنا اعتقلته بأمر قضائي وتم توقيفه من المحكمة المختصة".

وأضاف، أن "هناك عددا من الاشخاص يرتدون ملابس سوداء ادعوا انتمائهم لفصيل مسلح طلبوا من مركز شرطة الهوير الذي اعتقل الرجل فيه (شيخ العشيرة) بضرورة اطلاق سراحه لأنه شيخ عشيرتهم لكن قائد شرطة شمال البصرة اللواء علي مشاري رفض أي وساطة من أي جهة كون المتهم أوقف بأمر قضائي".

وتابع: "القوات الأمنية قامت بمنع القوة التي تدعي انتمائها لأحد الفصائل من التواجد قرب مركز الشرطة"، مؤكدا، أن "الوضع مستقر في شمال المحافظة وقوات الشرطة تعمل بانضباط وفق توجيهات وزير الداخلية".