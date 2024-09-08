الإطار التنسيقي يكشف تطورات انتخاب رئيس البرلمان الجديد

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الأحد (8 أيلول 2024)، عدم وجود أي تطورات جديدة بشأن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.

وقال النائب عن الإطار علي البنداوي في حديث إن "أزمة رئاسة مجلس النواب ما زالت قائمة بسبب استمرار الخلافات ما بين الكتل السياسية السنية، ولا جديد بخصوص هذه الأزمة في ظل الصراع السني -السني".

وأضاف، ان "الإطار التنسيقي مازال يعمل ويسعى إلى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية السنية والوصول الى توافق على دعم مرشح واحد، خصوصاً بعد اعلان تحالفي العزم والسيادة دعم ترشيح محمود المشهداني، فلا توجد أي مبررات لاستمرار الصراع السني - السني".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت، في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان، فيما لم تنجح الكتل السنية لغاية الآن بحسم المنصب بسبب الخلافات وغياب التوافق، حيث اخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على مرشح توافقي.