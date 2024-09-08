قام بعدة عمليات خطف وقتل عام 2014.. القبض على إرهابي "خطر" في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأحد، القبض على إرهابي خطر في بغداد.

وذكرت الاستخبارات في بيان أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد/ الرصافة رصدت معلومات تفيد بقدوم متهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب من خارج المحافظة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري مختص ونصب كمين محكم له وإلقاء القبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

وأضافت: "ولدى التحقيق معه اعترف صراحةً بانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، وقيامه بعدة عمليات إرهابية (خـطف وقتل عدد كبير من منتسبي الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى أثناء سيطرة عصابات داعـش الإرهابية عليها عام 2014) وكذلك اشتراكه بالهجوم الإرهابي على القوات الأمنية في منطقة (وادي حجر)".

وأشارت الى أن "المتهم سُلم الى الجهات التحقيقية المختصة لينال جزاءه العادل".