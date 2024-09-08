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القبض على متهم ينتحل صفة لواء مرافق لرئيس الوزراء


أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، القبض على متهم ينتحل صفة لواء مرافق لرئيس الوزراء في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ان مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد وفقاً لمعلومات استخبارية مؤكدة، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من القبض على متهم ينتحل صفة لواء مرافق لرئيس الوزراء.

وأضاف البيان، ان المتهم يمارس الضغط على الكوادر المتقدمة في الجامعات ودوائر الدولة من أجل الحصول على الموافقات الاستثمارية وتسهيل المعاملات ومن ثم محاولة بيع هذه الموافقات إلى رجال أعمال ومستثمرين، ليتم الإطاحة به أثناء محاولته الاحتيال للحصول على أرض في العاصمة بغداد تابعة لإحدى الوزارات.

والجدير بالذكر أن المتهم انتحل سابقاً صفة مستشار لمحافظ الأنبار للحصول على استثمارات خلافاً للقانون، فضلاً عن كونه من اصحاب السوابق في قضايا النصب والإحتيال، وقد جرى إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون، بحسب البيان.

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