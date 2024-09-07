اندلاع اشتباكات مسلحة بقضاء عامرية الصمود في محافظة الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، باندلاع اشتباكات مسلحة بقضاء عامرية الصمود ادت الى وقوع اصابات.

وقال المصدر إن "اشتباكات مسلحة حدثت بقضاء عامرية الصمود ادت الى وقوع اصابات".

وأكد أنه "لا تأكيدات عن اسباب الاشتباكات لغاية الآن".

لاحقا، أكد مصدر أمني، أن "مشكلة عائلية لا علاقة لها بداعش، ادت لاستهداف مسؤول في حشد الانبار بمنطقة البو عيسى في عامرية الصمود، حيث تم استهداف سيارته وكان معه 3 اشخاص".

وأوضح أن "الاستهداف ادى لمقتل شخص واصابة اخر بجروح متفاوتة".