تصاعد التأييد السياسي للمحاكمة العلنية للمتورطين بسرقة القرن

عبّر القيادي في الإطار التنسيقي سعد السعدي، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، عن تأييده لإجراء محاكمة علنية للمتورطين بسرقة القرن في البلاد.

وقال السعدي في حديث صحفي إن "سرقة القرن اثارت الرأي العام في البلاد منذ اشهر وهي مهمة وحساسة في نفس الوقت والشفافية تتطلب ان يطلع العراقيين على حيثياتها بشكل علني وان تأخذ السياقات القانونية مسارها في النيل من كل من تورط بها وامتدت يده الى المال العام".

وأضاف ان "اجراء محاكمة علنية للمتورطين بسرقة القرن لن يكون لها أي أثر على العملية السياسية التي تجري بشكل طبيعي"، لافتا الى ان "الفساد موجود في كل مؤسسات الدول الأخرى لكن وجود نزاهة ودوائر رقابية سيسهم في ضبطها وكشفها واحالتها الى القضاء".

وأشار السعدي الى انه "يدعم ويؤيد ان تكون محاكمة المتورطين بسرقة القرن علنية لتكون الحقائق واضحة امام الشعب"، مؤكدا ان "مكافحة الفساد أولوية".