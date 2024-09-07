الأخبار

لليوم الثاني على التوالي.. مداهمة صالة "للقمار والدمبلة" في بغداد


أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، بمداهمة شرطة الكرخ لصالة قمار واعتقال 15 مخالفا ومخالفة.

وقال المصدر ، إنه "بإشراف قائد شرطة الكرخ اللواء الحقوقي عدنان حسن، تمت مداهمة صالة تستخدم للعب القمار والدمبلة".

وأكد المصدر "اعتقال اكثر من 15 مخالفا ومخالفة ضمن منطقة حي حطين في العاصمة بغداد".

 

ويوم أمس السببت، افاد مصدر امني، أن "شرطة بغداد/ الكرخ داهمت مجموعة من التلخانات التي يتم لعب (الريسز، الكينو القمار) فيها".

وأضاف أن "الحصيلة الأولية للعملية لغاية الآن هي اعتقال 20 شخصاً داخل تلك القاعات"، مشيراً الى أن "العملية تتم بإشراف قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي عدنان حمد".

 

وأوضح المصدر أن "قوة أمنية داهمت مطعم واستراحة المحطة الموجودة ضمن المحطة العالمية لسكك الحديد وسط بغداد، واعتقلت عدداً من الأشخاص يمارسون لعبة القمار".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تصاعد التأييد السياسي للمحاكمة العلنية للمتورطين بسرقة القرن
الأمن الوطني يقبض على 5 متورطين بالغش الإلكتروني
وزيرة المالية تحسم جدل تأخير دفع رواتب الموظفين
لليوم الثاني على التوالي.. مداهمة صالة "للقمار والدمبلة" في بغداد
رئيس هيئة النزاهة يجتمع باللجنة التحضيرية للمنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد
الاتحاد الوطني الكوردستاني : نجاحاتنا في نينوى وكركوك دليل على تماسكنا
رئيس المحكمة الاتحادية يصل الى أرمينيا لتوقيع مذكرة تعاون
قوة امنية تنفذ عملية دهم داخل محطة سكك الحديد في بغداد
وزير الداخلية يشيد بتوجيهات المرجعية في دعم العمل بمكافحة المخدرات
النائب الجمالي: قضية نور زهير مكتملة الأركان القانونية وعلى القضاء الاسراع في حسمها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك