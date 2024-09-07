لليوم الثاني على التوالي.. مداهمة صالة "للقمار والدمبلة" في بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، بمداهمة شرطة الكرخ لصالة قمار واعتقال 15 مخالفا ومخالفة.

وقال المصدر ، إنه "بإشراف قائد شرطة الكرخ اللواء الحقوقي عدنان حسن، تمت مداهمة صالة تستخدم للعب القمار والدمبلة".

وأكد المصدر "اعتقال اكثر من 15 مخالفا ومخالفة ضمن منطقة حي حطين في العاصمة بغداد".

ويوم أمس السببت، افاد مصدر امني، أن "شرطة بغداد/ الكرخ داهمت مجموعة من التلخانات التي يتم لعب (الريسز، الكينو القمار) فيها".

وأضاف أن "الحصيلة الأولية للعملية لغاية الآن هي اعتقال 20 شخصاً داخل تلك القاعات"، مشيراً الى أن "العملية تتم بإشراف قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي عدنان حمد".

وأوضح المصدر أن "قوة أمنية داهمت مطعم واستراحة المحطة الموجودة ضمن المحطة العالمية لسكك الحديد وسط بغداد، واعتقلت عدداً من الأشخاص يمارسون لعبة القمار".