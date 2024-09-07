رئيس هيئة النزاهة يجتمع باللجنة التحضيرية للمنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد

بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، التحضيرات لعقد المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت الهيئة في بيان، إن "حنون اجتمع في مقر الهيئة، اليوم السبت، باللجنة التحضيريٌّـة للمنتدى المُزمع عقده بالتعاون مع مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة والمُنظَّمة العربيَّة للتنمية الإداريَّـة، في العاصمة بغداد تحت شعار (النزاهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة)"، مبينة ان "رئيس الهيئة حث على تهيئة جميع المستلزمات التي تسهم في إنجاح المنتدى وإظهاره بأبهى صورةٍ تليق بسمعة العراق".

وأوضح حنون بحسب البيان، أنَّ "العراق يسعى من خلال هذه الفعاليات ومؤتمرات مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة؛ لإطلاع هذه المُنظَّمة على تجربة العراق في مكافحة الفساد ومستوى امتثاله لمُقرّرات الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد".

ودعا رئيس الهيئة، الى "مراجعة تصنيف العراق ضمن تقارير مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره المُنظَّـمة، لا سيما بعد اتخاذ العراق عدة خطواتٍ لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، من بينها السعي لإقرار مُسوَّدة قانون حق الحصول على المعلومة، والجديَّـة في الانتقال نحو الحوكمة والتحوُّل الرقمي، فضلاً عن الاستمرار في بناء مُؤسّسات النظام الديمقراطي وحماية الحريات العامة".

يُشار إلى أنَّ المنتدى يُعْقَدُ على مدار ثلاثة أيامٍ من العاشر حتى الثاني عشر من أيلول الجاري، وسيشتمل على مناقشاتٍ وجلسات لعرض الأفكار في مواضيع استرداد الأصول، ودور الإعلام والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، والرقمنة، وتمويل المناخ والنزاهة في قطاع الأعمال، ومستقبل التدابير الوقائيَّة لمكافحة الفساد.